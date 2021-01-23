Чемпіонат Італії 20202/21, 19-й тур

Рома – Спеція – 4:3

Голи: Майораль, 17, 52, Карсдорп, 55, Пеллегріні, 90+2 – Пікколі, 24, Фаріас, 59, Верде, 90

Удінезе – Інтер – початок о 19:00

Фіорентина – Кротоне – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривав поєдинок у Римі між Ромою та Спецією. Corriere dello Sport повідомляло, що матч отримає визначний характер для Паулу Фонсеки – в разі відсутності перемоги власник "вовків" Ден Фрідкін може прийняти рішення щодо звільнення португальця. Його підопічним звитяга була потрібна не менше, адже вони зазнали розгрому в римському дербі й ганебно вилетіли від Спеції з Кубка.

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Вмотивована Рома відкрила рахунок на 17-й хвилині, коли Пеллегріні та Майораль вдвох вирвались на побачення з голкіпером – Лоренцо покотив на Борху, а той розстріляв ворота. Спеція, однак, відігралася вже за сім хвилин внаслідок помилки захисників та голкіпера – перші дозволили Фаріасу зачепитися за відскок у штрафному й легенько покотити вздовж воріт, а другий не зміг нормально вибити м'яч. Пікколі за це покарав – 1:1.

На старті другого тайму Рома приголомшила Спецію одразу двома голами: на 52-й хвилині Майораль завершив швидку атаку господарів ударом з лінії штрафного, а на 55-й Спінаццола прорвався по флангу на край карного майданчика та прострілив під замикання Карсдорпу – 3:1! Втім, вже на 59-й Спеція скоротила відставання у контратаці з пострілом Фаріаса метрів з 18-ти, а на 90-й Верді зрівняв рахунок внаслідок виходу віч-на-віч. Здавалося, це кінець Фонсеки, але на 90+2-й Бруну Перес прийняв навіс на правому краю штрафного та скинув м'яч під удар Пеллегріні – 4:3! Це була перемога.

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