"Ми дуже раді, що у нас є шанси вийти з групи, які дозволяють позитивно думати. Як то кажуть: "Ніхто не має права заборонити нам мріяти", але ми ці мрії і бажання будемо втілювати в життя, щоб вони стали реальністю. Ми розуміємо, з яким суперником ми граємо, знаємо турнірне становище, все залежить тільки від нас. Ті результати, які ми показали протягом цього тижня, вселяють надію, але все вирішується виключно на полі, кожна гра – це новий виклик. Звичайно, підготовка йде краще в такому настрої, як у нас зараз. Гра в Греції показала, що ми провели хорошу роботу над помилками і все ж змогли зіграти і досягти результату попри все. Це хороший стимул для нас, щоб ми на позитивній ноті готувалися і грали далі. Завтра новий виклик, новий розклад, постараємося грати на максимумі і на результат.

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В такому режимі, як ми зараз граємо і тренуємося, в принципі не дивно, що є такі невеликі травми м'язові, але дуже шкода, що хлопці не зможуть нам допомогти цього разу. Це складова частина футболу, з цим нічого не поробиш. Хомченовський, Цвєк, а також Руфаті, на жаль, не зможуть нам допомогти. Агрон ще не відновився після приїзду зі збірної, у нього також м'язова травма. Віталій Вернидуб не зіграє через перебір карток. А решта футболістів готуються, хочуть вийти і показати максимум.

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Навіть якщо порівнювати наші чемпіонати, то вже простежується колосальна різниця. Але графік у нас збігається, вони грають так само часто, з такими ж проміжками. З Лестером була перша гра, яка відкривала груповий етап. Настрій був хороший і до підготовки вони підійшли серйозно, ще й з огляду на той факт, що вони грали вдома. Тоді вони своє завдання виконали, та й на сьогоднішній день вони, напевно, так само завдання вже виконали. Можливо, у нас є надія, що суперник буде не дуже сильно готуватися до нашої гри, щоб і у нас так само були шанси. Всі хлопці, які грають у складі суперника, гідні поваги, але у нас настрій такий, що ми в жодному разі їх не боїмося, а граємо на рівних. Ми хочемо показувати ту гру, в яку вміємо і можемо грати. Робота над помилками, безумовно, проведена, ми покращили техніку і напрацювання. Але тільки сама гра зможе показати, який результат буде по закінченню матчу", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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