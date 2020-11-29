Зоря прийматиме Лестер у 5-му турі групового етапу Ліги Європи вже в четвер, 3 листопада. У англійців є хороші новини, адже три гравці приступили до тренувань після довгої паузи.

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Як інформує The Telegraph, вперше від березня зможе зіграти оборонець Рікарду Перейра – він залікував свою травму. Також до занять вже долучились захисник Чаглар Сьоюнджю та хавбек Вілфред Ндіді.

Зауважимо, Зоря після 4-х турів ще має теоретичні шанси на єврокубкову весну. У луганців та АЕКа по три пункти, проте греки випереджають українську команду завдяки додатковим показникам. Лідирує в групі Лестер, другою йде Брага.

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