Зоря – Лестер: матч розсудить дебютант сезону з Норвегії
УЄФА визначився із суддівською бригадою на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Європи між луганською Зорею і англійським Лестером.
Матч Зоря – Лестер довірили норвезькій бригаді арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головний рефері – 32-річний студент Еспен Ескос. Поєдинок у Запоріжжі для нього лише третій на топ-рівні. Цієї осені Ескос дебютував у кваліфікації Ліги Європи, а в листопаді відсудив товариський матч збірних Данії і Швеції.
Допомагатимуть дебютанту лайнсмени Ейстейн Іттерланд та Ісаак Еліас Башевкін. Роль четвертого арбітра виконає Рохіт Саггі.
Поєдинок Зоря – Лестер відбудеться у четвер, 3 грудня, на Славутич-Арені. Початок матчу о 19:55.
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