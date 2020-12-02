Матч Зоря – Лестер довірили норвезькій бригаді арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Лестер отримав потрійне підсилення перед матчем зі Зорею у Лізі Європи

Головний рефері – 32-річний студент Еспен Ескос. Поєдинок у Запоріжжі для нього лише третій на топ-рівні. Цієї осені Ескос дебютував у кваліфікації Ліги Європи, а в листопаді відсудив товариський матч збірних Данії і Швеції.

Допомагатимуть дебютанту лайнсмени Ейстейн Іттерланд та Ісаак Еліас Башевкін. Роль четвертого арбітра виконає Рохіт Саггі.

Поєдинок Зоря – Лестер відбудеться у четвер, 3 грудня, на Славутич-Арені. Початок матчу о 19:55.

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