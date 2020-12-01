Зустріч на Олімпійському, де Мадрид вигравав 13-й кубок ЛЧ у власній історії, була своєрідним фіналом для обох команд. Перемога автоматично виводила "бланкос" у плей-офф, натомість потенційний тріумф Шахтаря до біса заплутував турнірну ситуацію – "гірники" потіснили б іменитих гостей з другої сходинки, а завершальний тур перетворився б на драматичне видовище. Чемпіони України жахливо провели спарене протистояння з менхенгладбахською Борусією –катастрофічні 0:10. "Бланкос" знайшли в собі сили піднятись після стартового фіаско з нашими (7 очок у 3-х наступних матчах), але знову зганьбились у Ла Лізі. Акурат перед вояжем до Києва команда Зізу поступилась скромному Алавесу.

Шахтар – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар змусив потягнутись за валідолом вже на 1-й хвилині. Родріго легко розібрався з опонентом і шукав передачею Бензема, який широченними кроками летів замикати метрів з 11-ти – Матвієнко перериває в останній момент. Шалений тиск мадридців все ж міг завершитись швидким голом. Додо помилився неподалік власного штрафного, сферу миттєво доставили до Каріма, а той знайшов на ближній стійці Асенсіо. Після удару іспанця з кількох метрів “гірників” виручив каркас. Команда Зізу домінувала, а оборона Шахтаря регулярно провалювалась у дебюті. Хавбеки Реала невимушено закидали м’яча за спини нашим захисникам. Середня лінія чемпіонів України створювала лише видимість пресингу.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів

На 10-й хвилині довелось рятувати молодому Трубіну, якого впритул розстрілював Бензема. Донеччани запам’ятались лише дальнім ударом Тайсона над поперечкою. Стартова чверть – це тотальна перевага “королів” з двома розкішними нагодами в Асенсіо та Бензема. Мораєс “посадив” Варана на жовту ціною травми. Після фолу французького чемпіона світу бразилець відіграв ще 10 хвилин, але в середині першого тайму поступився місцем одному з героїв мадридського протистояння цих команд – Дентінью.

Асенсіо вдруге пробачив Шахтар на 30-й. Вихованець Мальорки без перешкод лупив фактично з лівого кута воротарського, однак Трубін кінчиками пальців перевів на кутовий. Відверто щастило “гірникам” до перерви. За півгодини гри вони не організували жодної осмисленої атаки. Навіть без двох основних – Каземіро і Вальверде – “бланкос” робили все, що хотіли в середині поля.

Ближче до перерви ритм гри помітно знизився. Мадрид вже не атакував зі стартовим запалом, а Шахтар – взагалі не атакував. Варан влаштував справжнє полювання на бразильців, ледь не травмувавши ще й Дентінью. В самісінькому кінці першої половини над Олімпійським сильно засніжило – це те, чого боялась іспанська преса, мовляв українські морози можуть налякати зірок Реала, які звикли до теплого сонечка. 1-8 за ударами, 0-5 за ударами в площину, 0-7 за кутовими – це підсумок стартових 45 хвилин. Не схоже, щоб погода когось сильно хвилювала…

Картина суттєво не змінилась в дебюті другого тайму, проте Шахтар нарешті якісно огризнувся. Спочатку повинен був забивати Начо. Досвідчений центрбек знову перевисів наших у повітрі, та дивом не влучив у рамку. А ось швидкий контрвипад господарів завершився ударом Тайсона впритул – Куртуа парирував ногою.

Черговий безглуздий провал оборони "бланкос" призводить до нелогічного м'яча Дентінью на 57-й! Коваленко виконав передачу до штрафного, Менді незграбно продовжив на бразильця, а той люб'язно прийняв подарунок, пробивши верхом у лівий від Куртуа кут. Донеччани випередили Мадрид у турнірній таблиці попри рівну кількість очок. Каталонське видання SPORT святкує разом з нашими латиноамериканцями.

Підопічні Зізу миттєво побігли вперед, завдавши кількох небезпечних ударів, але реальний шанс знову втратив окрилений Шахтар. Додо знайшов Коваленка в районі 11-метрової позначки, утім постріл останнього відчайдушно накрив Варан. Каштру прибрав Тайсона і Марлоса, замість них – Майкон з Соломоном. Натомість Зідан проводить потрійну заміну на 77-й. Рятувати трагічну ситуацію вийшли Іско, Маріано та Вінісіус. Невтомний Асенсіо знову смачно приклався метрів з 15-ти, після незначного рикошету м'яч просвистів біля хрестовини.

Фантастика! Соломон провокує відчуття дежавю на 82-й. Отримавши передачу від Майкона, ізраїльтянин спокійно дістався до штрафного мадридців і невідпорно вгатив у ближній. Куртуа не врятував. "Бланкос" створювали напівмоменти і зрештою опустили руки. Дивовижна перемога дозволяє Шахтарю обійти Мадрид у турнірній таблиці завдяки перевазі в очних зустрічах (у обох – по 7 очок). Борусія М, яка трохи пізніше прийме Інтер, лідирує з 8-ма балами.