"Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют положительно думать. Как говорится: "Никто не имеет права запретить нам мечтать", но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, все зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но все решается исключительно на поле, каждая игра – это новый вызов. Конечно, подготовка идет лучше в таком настроении, как у нас сейчас. Игра в Греции показала, что мы провели хорошую работу над ошибками и все же смогли сыграть и добиться результата, несмотря ни на что. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше. Завтра новый вызов, новый расклад, постараемся играть на максимуме и на результат.

Заря – Лестер: матч рассудит дебютант сезона из Норвегии

В таком режиме, как мы сейчас играем и тренируемся, в принципе не удивительно, что есть такие небольшие травмы мышечные, но очень жаль, что ребята не смогут помочь в этот раз. Это составная часть футбола, с этим ничего не поделаешь. Хомченовский, Цвек, а также Руфати, к сожалению, не смогут помочь. Агрон еще не восстановился после приезда из сборной, у него также мышечная травма. Виталий Вернидуб не сыграет из-за перебора карточек. А остальные футболисты готовятся, хотят выйти и показать максимум.

Лестер получил тройное усиление перед матчем с Зарей в Лиге Европы

Даже если сравнивать наши чемпионаты, то уже прослеживается колоссальная разница. Но график у нас совпадает, они играют так же часто, с такими же промежутками. С Лестером была первая игра, которая открывала групповой этап. Настроение было хорошее и к подготовке они подошли серьезно, еще и учитывая тот факт, что они играли дома. Тогда они свою задачу выполнили, и на сегодняшний день они, наверное, так же задачи уже выполнили. Возможно, у нас есть надежда, что соперник будет не очень сильно готовиться к нашей игре, чтобы и у нас так же были шансы. Все ребята, которые играют в составе соперника, достойны уважения, но у нас настроение такое, что мы ни в коем случае их не боимся, а играем на равных. Мы хотим показывать ту игру, в которую умеем и можем играть. Работа над ошибками, безусловно, проведена, мы улучшили технику и наработки. Но только сама игра сможет показать, какой результат будет по окончанию матча", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Шахтер снова прибил Реал: стартовый провал и мадридская катастрофа с возможной отставкой Зизу – ад в последнем туре