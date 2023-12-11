"Матч Ворскла – Рух був останнім для Віктора Скрипника на чолі полтавців. З нового року він буде працювати головним тренером Металіста 1925. Контракт підписано до 1 січня 2027 року. Сторони давно вели перемовини.

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Для Ворскли це теж нормальний варіант, бо контракт Скрипника був дуже серйозним навантажаенням для бюджету клубу. Харків'яни будують амбітний проект, метою якого буде потрапляння у єврокубки. Думаю, зараз буде час на підготовку, підбір потрібних кадрів, посилення команди. А з наступного сезону вже будуть ставити собі єврокубкові завдання", – розповів Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Скрипник очолював Ворсклу з липня 2022 року. Нинішній сезон складається не надто вдало – виліт з кваліфікації Ліги конференцій і всього сьоме місце УПЛ. Металіст 1925 під керівництвом Олега Голодюка йде поблизу зони перехідних матчів.

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