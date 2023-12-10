Матч, як і онлайн-трансляція Ворскла – Рух, стартував о 13:00. Обидві команди претендують на місця у єврокубковій зоні. На момент початку гри "жовто-чорні" посідали 6 позицію турнірної таблиці УПЛ (25 балів). Полтавці відставали на три очки і йшли сьомими.

Команда Віктора Скрипника набрала солідну форму – безпрограшна серія Ворскли в чемпіонаті України налічувала вже 5 турів. При цьому "зелено-білі" перемагали виключно на виїзді (зокрема, в минулому турі обіграли СК Дніпро-1). У Полтаві ж Ворскла не вигравала вже 5 турів – 2 нічиї та 3 поразки. До слова, матч із Рухом став для "зелено-білих" 400-м домашнім поєдинком у чемпіонатах України. Натомість Рух, який дуже вдало стартував у чемпіонаті, в останніх турах дещо здав. У останніх двох матчах підопічні Віталія Пономарьова навіть не забивали (щоправда, суперниками були Динамо і Зоря).

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Перші хвилини активніше провели господарі. Найкращим моментом на старті матчу був простріл/удар Кане з правого флангу – м'яч влучив у каркас воріт і залишив поле. Рух відповів неточним ударом Пастуха з меж штрафного. Варто зазначити, що на дії футболістів суттєво впливав далеко не ідеальний стан поля. У Полтаві випала велика кількість снігу, а газон, хоч і був почищений, проте комфортним від цього не став.

Помилка Якубу, який завадив зіграти Ісенку на виході, ледь не завершилася для Ворскли пропущеним голом, але сам ганець у підкаті заблокував удар Карабіна. У полтавців з гострого кута знову пробив Кане – повз дальній кут. Був у малійця ще один момент. Ібрахім опинився першим на м'ячі після рикошету від Слюбика, однак точність знову підвела 50-го номера полтавців – вище.

Натомість перший же удар у площину став гольовим. На 24-й хвилині Василь Руніч після класного навісу Пастуха вивів гостей уперед. Точний удар головою без шансів для Павла Ісенка. 0:1 – Рух повів у рахунку, перервавши безгольову серію.

Ворскла могла швидко відігратися. На 32-й хвилині. Кане випередив Ледвія і впав у штрафному після контакту з кіпером Руха, а Степанюк, який дограв епізод, у падінні не влучив у порожні ворота! Олексій Деревінський послухав VAR на предмет призначення пенальті, але проте 11-метрового підопічні Скрипника не отримали. Буквально тут же Степанюк мав ще один момент, проте не влучив у ближній кут з меж воротарського. До перерви у полтавців був ще один шанс. Кане у кількох метрах від воріт не зумів обробити м'яч після пасу Степанюка. Можливо, завадив якраз газон.

У підсумку, перший тайм завершився з рахунком 0:1, а після свистка на перерву виникла невеличка сутичка. Її спровокував Кане, який, почувши свисток, спересердя вгатив м'яч у Віталія Романа. Жовта картка для малійця.

На старті другого тайму Ісенко врятував полтавців після неприємного удару Карабіна низом. У господарів Феліпе крутив у дальній кут – неточно. Натомість Рух ледь не подвоїв рахунок, але Лях з лінії воротарського на влучив по м'ячу, перебуваючи перед порожніми воротами! Ще довго згадуватимуть нинішній газон футболісти обох команд. Або ж навпаки, якогомога швидше захочуть його забути.

Був ще один суперечливий епізод після падіння Кане на лінії штрафного після контакту з Підгурським. Деревінський послухав асистентів VAR і пенальті не призначив. На 79-й після чергового падіння Степанюка у штрафному арбітр вже не витримав – жовта за симуляцію. Справедливо.

На 83-й хвилині Ворскла таки відігралася. Забив Степанюк, який отримав м'яч у штрафному, розвернувся, відтіснив Дідика і пробив повз Ледвія. Але вже в наступній атаці полтавці залишилися в меншості. Степанюк послизнувся, і падінні, намагаючись дістати м'яч, вдарив по нозі суперника. Друга жовта – після забитого гола нападник тут же підвів свою команду.

У підсумку, 1:1 – Рух завершив 2023 рік нічиєю і піднявся на 5 місце турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Львів'яни набрали 26 очок і на 1 пункт відірвалися від Динамо, у якого, щоправда, аж 4 матчі в запасі. Ворскла залишилася сьомою (23 бали), продовживши свою безпрограшну серію в УПЛ. Ще сьогодні, 10 грудня, команду Скрипника може обійти Колос, якщо обіграє Чорноморець в Одесі.

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