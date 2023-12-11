"Матч Ворскла – Рух был последним для Виктора Скрипника во главе полтавчан. С нового года он будет работать главным тренером Металлиста 1925. Контракт подписан до 1 января 2027 года. Стороны давно вели переговоры.

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Для Ворсклы это тоже нормальный вариант, потому что контракт Скрипника был очень серьезной нагрузкой для бюджета клуба. Харьковчане строят амбициозный проект, целью которого станет попадание в еврокубки. Думаю, сейчас будет время на подготовку, подбор нужных кадров, усиление команды. А со следующего сезона уже будут ставить себе еврокубковые задания", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, Скрипник возглавлял Ворсклу с июля 2022 года. Нынешний сезон складывается не слишком удачно – вылет из квалификации Лиги конференций и всего седьмое место УПЛ. Металлист 1925 под руководством Олега Голодюка идет рядом с зоной переходных матчей.

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