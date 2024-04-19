"Це три команди, три різні історії. Я прийшов у Зорю – була готова команда, яка залишилася після Вернидуба. Ми додали туди 2-3 гравців, які одразу увійшли – Іванісеня, Юрченко, Абу Ханна – і команда вже була.

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Ті думки, які в мене були, та філософія, яку я сповідував у Німеччині, агресивний футбол, ромб – воно спрацювало і так гралося.

Ворскла – це було моє бажання працювати в Україні. Ми почали майже з нуля – всі іноземці поїхали через те, що в нас почалася війна. Десь 10 гравців – ті хлопці, які були на головних ролях, грали першу скрипку – вони поїхали собі додому.

Металіст 1925 – це третя історія. Ми хочемо, ми прагнемо, я на 100 відсотків впевнений, що це буде, але теж треба час. Ми маємо терпіння, футболісти мають звикнути до тренера, тренери мають вивчити своїх футболістів", – сказав Скрипник в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, після 24-х турів Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, набравши 18 очок.

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