"Это три команды, три разные истории. Я пришел в Зарю – была готовая команда, которая осталась после Вернидуба. Мы добавили туда 2-3 игроков, которые сразу вошли – Иванисеня, Юрченко, Абу Ханна – и команда уже была.

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Те мысли, которые у меня были, и философия, которую я исповедовал в Германии, агрессивный футбол, ромб – оно сработало и так игралось.

Ворскла – это было мое желание работать в Украине. Мы начали почти с нуля – все иностранцы уехали из-за того, что у нас началась война. Где-то 10 игроков – те ребята, которые были на главных ролях, играли первую скрипку – они поехали себе домой.

Металлист 1925 – это третья история. Мы хотим, мы стремимся, я на 100 процентов уверен, что это будет, но тоже надо время. У нас есть терпение, футболисты должны привыкнуть к тренеру, тренеры должны изучить своих футболистов", – сказал Скрипник в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, после 24-х туров Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, набрав 18 очков.

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