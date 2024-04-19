– Старт Скрипника вийшов дуже складним.

– І це абсолютно нормальна ситуація. Він поламав абсолютно всю гру, яка була до того. Я не назвав би те, що було до того, грою, але щось там якось було, всі звикли якось грати.

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Він усе поламав і зробив це абсолютно правильно. Тому що для того, щоб заходити в літнє трансферне вікно, щоб у наступному сезоні показувати якусь адекватну гру, треба вже сьогодні над нею працювати.

Які у нас варіанти? Прийти й почати грати по-новому та відбудовувати команду по факту з нуля чи прийти й дограти вже сезон якось там, і потім літнє трансферне вікно, і нам треба починати новий сезон. Що ми будемо робити?

– Тобто, ви не хочете втрачати час?

– Так. Зараз те, що ви бачите на полі – це ми не втрачаємо час.

– Але команда зараз уже в зоні вильоту.

– Так. І що?

– Може вилетіти.

– Може. А може й не вилетіти.

– Може й не вилетіти.

– Ну і все.

– Але погодьтеся, це зовсім інша історія.

– Інша історія в чому? Металіст 1925 і минулого року був у зоні вильоту, практично підходив до неї. Підемо в церкву всією командою, – сказав Носов в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, після 24-х очок Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, набравши 18 очок.

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