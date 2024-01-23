Сьогодні (23 січня) харків'яни планують вирушити до Варшави, а звідти вилетіти до Іспанії, де і відбудеться зимова підготовка. Прес-служба Металіста 1925 розкрила 5 суперників для контрольних матчів.

Скрипник поставив крапку в чутках про перехід Гармаша у Металіст 1925

26 січня – Вольфсберг (Австрія)

28 січня – П'яст (Польща)

3 лютого – суперник уточнюється

9 лютого – Брентфорд Б (Англія)

15 лютого – Согнал (Норвегія)

16 лютого – Левадія (Естонія)

Нагадаємо, Металіст 1925 пішов зимувати поблизу зони перехідних матчів, але новий власник готовий інвестувати в команду і розраховує на боротьбу за єврокубки. Першим серйозним кроком стало запрошення Віктора Скрипника на тренерський місток.

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