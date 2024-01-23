Сегодня (23 января) харьковчане планируют отправиться в Варшаву, а оттуда вылететь в Испанию, где и состоится зимняя подготовка. Пресс-служба Металлиста 1925 раскрыла 5 соперников для контрольных матчей.

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26 января – Вольфсберг (Австрия)

28 января – Пяст (Польша)

3 февраля – соперник уточняется

9 февраля – Брентфорд Б (Англия)

15 февраля – Согнал (Норвегия)

16 февраля – Левадия (Эстония)

Напомним, Металлист 1925 пошел зимовать вблизи зоны переходных матчей, но новый владелец готов инвестировать в команду и рассчитывает на борьбу за еврокубки. Первым серьезным шагом стало приглашение Виктора Скрипника на тренерский мостик.

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