"Я хотів Владлена Юрченка, і я його отримав. Також я хотів та хочу Гармаша, який приєднається до нас – це теж факт.

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Щодо інших гравців, то контракти з ними ще не підписані, але у нас є діалог з футболістами, яких ми хочемо бачити тут. Все залежить від бажань, які є у керівництв клубів та самих гравців. Коли вже буде факт переходу, тоді все побачите", – розповів Скрипник у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, нещодавно Гармаш достроково розірвав контракт з Осієком після 4 місяців перебування у хорватському клубі (зіграв лише у 4 матчах), отримавши статус вільного агента.

Металіст 1925 пішов на зимову паузу на дванадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Свій перший офіційний поєдинок навесні харків'яни проведуть проти Динамо (орієнтовно 24 лютого).

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