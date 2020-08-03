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Скрипник не запрошував Назарину у Зорю – тренера поставили перед фактом

19:10 - Читать на русском
Скрипник не запрошував Назарину у Зорю – тренера поставили перед фактом
Єгор Назарина / Фото ФК Карпати

Новачок Зорі Єгор Назарина може опинитись в епіцентрі скандалу у луганській команді.

Ініціатором підписання Єгора Назарини у Зорю став його агент Вадим Шаблій. Головний тренер луганців Віктор Скрипник не ухвалював рішення щодо хавбека, а його поставили перед фактом, повідомляє Tribuna.com.

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Сам Єгор заявив, що не розмовляв зі Скрипником про свій трансфер, але Шаблій його переконував, що наставник зацікавлений у послугах 23-річного гравця.

Нагадаємо, Зоря підписала із Назариною контракт на три роки. Останнім клубом Єгора був бельгійський Антверпен, але минулий сезон він провів у Карпатах на правах оренди.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Віктор Віктор Скрипник Єгор Єгор Назарина Зоря Зоря Вадим Шаблій
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