Назарина зізнався, чому відмовився від мрії грати у Європі заради Карпат і Зорі

"Варіант залишитися в Антверпені звичайно був, але я хотів перейти в інший клуб, де мене більше поважатимуть і на мене більше будуть розраховувати. Там невідомо – грав би чи ні. Відчуваю, що я готовий на 100 відсотків, щоб грати в бельгійському чемпіонаті. Тренери Антверпена розраховували на мене, як на гравця основного складу. Але сталося те, що сталося, і будемо рухатися далі.

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Тепер новий виклик у кар'єрі, відмінна команда і тренер, плюс гра у єврокубку. Це для мене хороша мотивація. Радий, що тут опинився. Я хотів залишитися в Європі, дивився тільки туди, це була моя мрія. Рік тому перейшов у Карпати, оскільки не було можливості перейти в іншу команду в останній день трансферного вікна. Але я вважаю, що цей рік можна занести мені в актив.

Зоря – це був усвідомлений крок, я буквально відразу прийняв на їхню пропозицію. Це більш європейська команда, і відразу видно, що тренер з європейським менталітетом. Зараз це великий клуб, який впевнено конкурує з грандами. Для мене це великий виклик. Проблем з адаптацією, думаю, не буде. Я з багатьма знайомий або навіть грав разом. Наскільки я чув, у Зорі дуже хороший колектив", – сказав Назарина у коментарі телеканалу Футбол.

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