Скрипник не приглашал Назарину в Зарю – тренера поставили перед фактом

Новичок Зари Егор Назарина может оказаться в эпицентре скандала в луганской команде.

Инициатором подписания Егора Назарины в Зарю стал его агент Вадим Шаблий. Главный тренер луганчан Виктор Скрипник не принимал решение относительно хавбека, а его поставили перед фактом, сообщает Tribuna.com.

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Сам Егор заявил, что не разговаривал со Скрипником о своем трансфере, но Шаблий его убеждал, что наставник заинтересован в услугах 23-летнего игрока.

Напомним, Заря подписала с Назариной контракт на три года. Последним клубом Егора был бельгийский Антверпен, но прошлый сезон он провел в Карпатах на правах аренды.

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