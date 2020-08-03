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Скрипник не приглашал Назарину в Зарю – тренера поставили перед фактом

19:11 - Читати українською
Скрипник не приглашал Назарину в Зарю – тренера поставили перед фактом
Егор Назарина / Фото ФК Карпаты

Новичок Зари Егор Назарина может оказаться в эпицентре скандала в луганской команде.

Инициатором подписания Егора Назарины в Зарю стал его агент Вадим Шаблий. Главный тренер луганчан Виктор Скрипник не принимал решение относительно хавбека, а его поставили перед фактом, сообщает Tribuna.com.

Назарина признался, почему отказался от мечты играть в Европе ради Карпат и Зари

Сам Егор заявил, что не разговаривал со Скрипником о своем трансфере, но Шаблий его убеждал, что наставник заинтересован в услугах 23-летнего игрока.

Напомним, Заря подписала с Назариной контракт на три года. Последним клубом Егора был бельгийский Антверпен, но прошлый сезон он провел в Карпатах на правах аренды.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Виктор Виктор Скрипник Егор Егор Назарина Заря Заря Вадим Шаблий
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