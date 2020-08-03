Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

Майже всі європейські країни дограли попередній чемпіонат до початку серпня – так просив УЄФА. Внаслідок цього визначилися учасники єврокубків на наступний сезон. Українські клуби дізналися суперників, з якими їх може звести жереб у Лізі чемпіонів і Лізі Європи 2020/21.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

Колос

Ковалівці виграли емоційний плей-офф УПЛ за Лігу Європи. Героєм села став Денис Антюх – дубль проти СК Дніпро-1 та вирішальний гол у ворота Маріуполя. Колос провів другу частину сезону у верхній шістці, де зазнав 8 поразок у 10 матчах, але не виглядав безнадійним.

Колос стартує з другого кваліфікаційного раунду. Оскільки це дебют на міжнародній арені, то зрозуміло, що Ковалівка нічого не заробила до клубного рейтингу УЄФА. В такому випадку команда користується 20% рейтингу асоціації. УПЛ наразі має 34.500, тому Колосу нарахували 6.900.

Цього рейтингу вистачить, що бути серед сіяних у 2-му раунді кваліфікації. Навіть якщо з першого раунду вийдуть усі клуби з найвищим рейтингом – Колос все одно залишиться сіяним під час жеребкування. Такий привілей дозволить уникнути зіркового суперника в першому ж матчі. Тоттенхем, Мілан, Вольфсбург, Гранада, Рейнджерс – вони також будуть сіяними.

Все, як просить Руслан Костишин: "Хочеться, щоб в першому турі не попалася сильна команда, щоб ми якийсь досвід отримали. А далі – хай попадаються. Мілан так Мілан".

Колосу можуть випасти лише команди з периферійних чемпіонатів. Список широкий: від Ізраїлю до Фінляндії, від Ісландії до Словаччини. Серед найбільш неприємних опонентів можна виділити польські П'яст і Краковію, болгарські ЦСКА та Славію, угорські Гонвед і Академію Пушкаша, багато скандинавських команд. Також можлива зустріч з Юрієм Вернидубом і його Шахтарем.

Найбільш ймовірні суперники Колоса в 2-му раунді (виділені червоним), виходячи з клубного рейтингу:

Напередодні жеребкування (відбудеться 31 серпня) команди розіб'ють на декілька груп і не тягнутимуть кожну окремо. Через пандемію та зміщений календар на цьому етапі дуелі складатимуться з одного матчу (відбудеться 17 вересня). Господаря визначить жереб. Колос зможе грати на власному стадіоні в селі, якщо встигне здати його в експлуатацію.

У третьому раунді кваліфікації, а тим більше в плей-офф Ліги Європи, статус сіяного Колосу не світить. Про це поговоримо в контексті Десни.

Десна

Чернігівці дуже солідно проявили себе у верхній шістці. До останнього боролися за груповий етап Ліги Європи та претендували на Лігу чемпіонів. Олександр Рябоконь має якісний склад, яким обігрує Динамо, а на шляху до групи ЛЄ знайдуться скромніші суперники. Шанси пройти кваліфікацію є, але відразу буде важко.

Для Десни це також дебют у єврокубках, тому вона подібно Колосу користується 20% рейтингу УПЛ – 6.900. (Ще один показник того, наскільки важливий рейтинг асоціацій, в якому Україна втрачає дві позиції та падає на 12 місце).

У 3-му раунді кваліфікації "сіверянам" не вистачить цього рейтингу для посіву – жеребкування відбудеться до матчів 2-го раунду, тому і море сенсацій не підніме їх вище. Десна та Колос (якщо пройде сюди) будуть серед несіяних команд. А це означає, що жереб може звести українців з монстрами типу Тоттенхема, ПСВ чи Мілана.

Втім, є й прийнятні варіанти: БАТЕ, Мальме, Марібор, Партизан, АПОЕЛ, Стандард, Хапоель Б-Ш, Русенборг, АЕК, Спарта Прага. Та навіть Копенгаген і ЛАСК (з Чеберком, але без тренера) не означають автоматичного вильоту Десни. Чернігівці можуть боротися з такими опонентами, особливо в режимі одноматчевого протистояння (відбудеться 24 вересня).

"В одній грі може трапитися все що завгодно. Можна перегравати якогось слабкого суперника і поступитися, все що завгодно може бути в грі з Міланом або Тоттенхемом. Завдання одне – пройти далі в одному раунді, і дасть Бог у другому", – каже Олександр Рябоконь. Десна гратиме в Києва домашні єврокубкові поєдинки.

Найбільш ймовірні суперники Десни та Колоса в 3-му раунді (виділені червоним), виходячи з клубного рейтингу:

У плей-офф Ліги Європи (він же 4-й раунд кваліфікації) представники УПЛ точно будуть несіяними, а рівень суперників підвищиться. Нових учасників на цьому етапі не буде, тому приблизні варіанти опонентів можна бачити на попередній таблиці.

Вихід у груповий етап – майже нездійсненна мрія для Колоса. Ті ж Рейнджерс, Галатасарай чи Спортінг – непідйомна величина для ковалівців. З рівними за класом суперниками також буде складно, зважаючи на відсутність єврокубкового досвіду.

У Десни більше шансів лише через те, що команда сильніша та досвідченіша. Проти Стандарда чи АПОЕЛа, які пів року не грали офіційних матчів, можна і потрібно боротися. Однак тут вже доведеться вигравати за сумою двох матчів.

Якщо ж трапиться диво, і хтось з наших пройде кваліфікацію, то в груповому раунді Ліги Європи вони майже на 100% потраплять у четвертий кошик при жеребкуванні.

Зоря

Луганці вийшли у групу Ліги Європи та заробили життєво важливі кілька мільйонів для існування клубу. Після останнього туру УПЛ залишився осад – Зоря мала шанс поборотися за друге місце з Лігою чемпіонів, але тягнула час у матчі з Десною, аби "не випустити синицю з рук". Футболісти використали своє право, без питань. Однак тепер українські вболівальники використають своє право та подумають, чи вболівати до тремтіння за таку налякану команду без амбіцій.

Якщо ж відкинути мінорну коду, Зоря провела відмінний сезон. Команда навчилася грати у позиційний футбол і прекрасно пресингувала. Однак восени ми побачимо зовсім іншу Зорю. За чутками, йде Віктор Скрипник – на його місце запрошують Олександра Бабича. Розвалилася лінія оборони: Михайліченко в Андерлехті, Чеберко в ЛАСК, Тимчик в Динамо. Не буде Лєднєва, можливі й інші втрати.

Зоря повертається в групу Ліги Європи після 3-річної паузи. Луганці з клубним рейтингом 12.500 можуть потрапити у другий, третій або четвертий кошики під час жеребкування. Другий – це лише теоретична можливість, а найбільш реальним виглядає третій кошик.

У попередніх розіграшах команди з рейтингом Зорі отримували третій посів. І самі "мужики" у сезоні 2017/18 жеребкувалися звідти. Найгірший сценарій – четвертий кошик. Тоді в теорії можна потрапити в групу з Ромою, ПСВ і Лестером.

Склад групового етапу Ліги Європи, якщо відбір пройдуть команди з найбільшим рейтингом:

Третій кошик також не подарує легкого квартету:

– змоделюємо найпростіший (не утопічний, а реальний) варіант: Брага, БАТЕ, Зоря, Вольфсбергер. У такій групі луганці повинні боротися за вихід у плей-офф.

– змоделюємо найскладніший (не утопічний, а реальний) варіант: Тоттенхем, Вольфсбург, Зоря, Лілль. Тут вже кожне очко буде на вагу золота.

Динамо

Якщо кияни не зможуть пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, то автоматично вилетять у груповий етап Ліги Європи. Завдяки високому клубному рейтингу (55.000, топ-25 Європи) "біло-сині" точно потраплять у перший кошик і матимуть хороший розклад перед жеребкуванням.

В обох раундах кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо перебуватиме серед сіяних, що дасть змогу уникнути зустрічі з Бенфікою. Можливі суперники в 3-му раунді кваліфікації (складається з одного матчу): Вікторія Пльзень, ПАОК, Локомотива, АЗ, Ренн, Рапід. На стадії плей-офф (двоматчеве протистояння) до списку потенційних опонентів додадуться Бешикташ і Гент.

У групі Ліги чемпіонів Динамо з величезною ймовірністю опиниться в третьому кошику. Зрозуміло, що зовсім легких варіантів тут не буде. Можливий рейндж від Ліверпуль, Барселона, Динамо, Інтер до Байєр (умовний переможець цьогорічної ЛЄ), Севілья, Динамо, Брюгге.

Склад групового етапу Ліги чемпіонів, якщо відбір пройдуть команди з найбільшим рейтингом:

Шахтар

Донеччани за жодних умов не випадуть з другого кошика при жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів (і не потраплять на Манчестер Сіті!). Піднятися в перший можна лише за однієї умови – виграти Лігу Європи. Поки що оцінимо реальніший варіант. Шахтар при другому посіві може отримати такі групи:

– складніший квартет: Ліверпуль, Шахтар, РБ Лейпциг (Лаціо), Інтер (Борусія М).

– простіший квартет: ПСЖ, Шахтар, Олімпіакос, Брюгге (Селтік, Башакшехір).

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – Шахтар високо