"Великий комплімент моїй команді. Адже умови підготовки були достатньо суворі: низька температура, велика кількість опадів. Але добре коли є ігри, досвід набирається, і намагаємося грати все краще і краще. Мені здається, що заслужено здобули перемогу. Але і суперник розслабитися нам не давав, досить гострі атаки, відбір м'яча.

Дебютний гол Шахаба у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря

Звичайно, хочеться феєричної гри, з великою кількістю атак, голів і боротьби за м'яч. Але це вже більше гра для глядача, а для тренера такі ігри, як сьогоднішні, спокійніші – мені вони більше імпонують, коли безпосередньо важливий результат. Завдяки таким матчам ти можеш трохи спокійніше дивитися у майбутнє і вивчати ігри наших прямих суперників.

Наступна гра з Шахтарем – всі розуміють важливість цього поєдинку. Сподіваємося, що скоро повернуться до складу Артем Громов і Влад Кабаєв, і ми зможемо на них розраховувати. Так само, як Джоель Абу Ханна і Діма Іванісеня – це ті футболісти, які, без сумніву, є основою, і ми на них розраховуємо. Але з урахуванням усіх втрат, сьогодні ми здобули перемогу і мені нема на що скаржитися – я задоволений.

Якби у суперника була сила-силенна моментів, і ми б так само виграли, я би все одно був задоволений. Ми граємо проти досить кваліфікованих суперників, які вміють створювати незручності на футбольному полі. Сподіваюся, що і ми з цим завданням справляємося. З урахуванням всіх факторів, які трохи перепиняли підготовку, на перше місце виходить результат. Я можу згадати ігри, коли наша гра виглядала добре, але ми програвали. Так що краще, коли є результат, але менш яскрава гра", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Зоря втримала перемогу над Маріуполем і вийшла на третю позицію в УПЛ – Шахаб забив дебютний гол за луганців