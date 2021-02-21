"Большой комплимент моей команде. Ведь условия подготовки были достаточно суровы: низкая температура, большое количество осадков. Но хорошо когда есть игры, опыт набирается, и стараемся играть все лучше и лучше. Мне кажется, заслуженно одержали победу. Но и соперник расслабиться нам не давал, достаточно острые атаки, отбор мяча.

Дебютный гол Шахаба в видеообзоре матча Мариуполь – Заря

Конечно, хочется феерической игры, с большим количеством атак, голов и борьбы за мяч. Но это уже больше игра для зрителя, а для тренера такие игры, как сегодняшние, спокойные – мне они больше импонируют, когда непосредственно важен результат. Благодаря таким матчам ты можешь немного спокойнее смотреть в будущее и изучать игры наших прямых конкурентов.

Следующая игра с Шахтером – все понимают важность этого поединка. Надеемся, что скоро вернутся в состав Артем Громов и Влад Кабаев, и мы сможем на них рассчитывать. Так же, как Джоэль Абу Ханна и Дима Иванисеня – это те футболисты, которые, без сомнения, является основой, и мы на них рассчитываем. Но с учетом всех потерь, сегодня мы одержали победу и мне не на что жаловаться – я доволен.

Если бы у соперника было множество моментов, и мы бы так же выиграли, я бы все равно был доволен. Мы играем против достаточно квалифицированных соперников, которые умеют создавать неудобства на футбольном поле. Надеюсь, что и мы с этой задачей справляемся. С учетом всех факторов, которые немного преграждали подготовку, на первое место выходит результат. Я могу вспомнить игры, когда наша игра выглядела хорошо, но мы проигрывали. Так что лучше, когда есть результат, но менее яркая игра", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Заря удержала победу над Мариуполем и вышла на третью позицию в УПЛ – Шахаб забил дебютный гол за луганчан