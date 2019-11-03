Скрипник має певні претензії до гравців Зорі попри розгромну перемогу над СК Дніпро-1

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив виступ своєї команди у переможному матчі 13 туру УПЛ проти Ск Дніпро-1 (4:1).

"Головне, щоб команда з бажанням виходила на поле. Для молоді краще грати, ніж тренуватися, і це вони довели у першому таймі. Велику роль відіграв перший гол, після якого ми заспокоїлися та грали у власне задоволення. Забили вдруге, мали ще моменти.

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Бажали продовжувати й далі, але гол, який забив СК Дніпро-1, повернув суперника до гри. Не можна сказати, що ми турбувалися, але не могли реалізувати моменти. Зрештою, забили та виграли. Ми радіємо такому результату, адже знаємо, як важко грати тут, знаємо місцеву молодь, тренерський штаб, який тут плідно працює. Бажаємо лише розвиватися команді. Дякуємо всім за цей вечір. Ми забираємо додому заслужені три очки та готуємося до наступних ігор.

Не подобається те, що заспокоюємося. Ведучи 2:0, думаємо, що все добре, і так триватиме й надалі. Моментів у суперника немає, і всі далі будуть стояти, а ми бігтимемо. Попереджали, що після перерви суперник відреагує, до цього треба завжди бути готовим. Якщо цей період минає за повної концентрації, буде така гра, як, наприклад, з Олімпіком або Ворсклою, коли не залишили шансів. А тут СК Дніпро-1 перебудувався, почав грати довгими передачами, створював тиск на наші ворота. Радіємо, що повернулись у гру, продовжували рухатися вперед – це наша філософія, ми граємо лише вперед. Автобус ми жодного разу не ставили, і, сподіваюсь, не робитимемо цього", – цитує Скрипника офіційний сайт СК Дніпро-1.

Завдяки перемозі луганці принаймні тимчасово вийшли на третю сходинку УПЛ з 25 очками у активі.

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