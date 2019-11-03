Скрипник имеет определенные претензии к игрокам Зари, несмотря на разгромную победу над СК Днепр-1

Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил выступление своей команды в победном матче 13 тура УПЛ против Ск Днепр-1 (4:1).

"Главное, чтобы команда с желанием выходила на поле. Для молодежи лучше играть, чем тренироваться, и это они доказали в первом тайме. Большую роль сыграл первый гол, после которого мы успокоились и играли в свое удовольствие. Забили второй раз, имели еще моменты.

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Хотели продолжать и дальше, но гол, который забил СК Днепр-1, вернул соперника в игру. Нельзя сказать, что мы беспокоились, но не могли реализовать моменты. В конце концов, забили и выиграли. Мы рады такому результату, ведь знаем, как трудно играть здесь, знаем местную молодежь, тренерский штаб, который здесь плодотворно работает. Желаем только развиваться команде. Спасибо всем за этот вечер. Мы забираем домой заслуженные три очка и готовимся к следующим играм.

Не нравится то, что успокаиваемся. Ведя 2:0, думаем, что все хорошо, и так будет продолжаться. Моментов у соперника нет, и все дальше будут стоять, а мы будем бежать. Предупреждали, что после перерыва соперник отреагирует, к этому надо всегда быть готовым. Если этот период проходит при полной концентрации, будет такая игра, как, например, с Олимпиком или Ворсклой, когда не оставили шансов. А здесь СК Днепр-1 перестроился, начал играть длинными передачами, создавал давление на наши ворота. Радуемся, что вернулись в игру, продолжали двигаться вперед – это наша философия, мы играем только вперед. Автобус мы ни разу не ставили, и, надеюсь, не будем этого делать", – цитирует Скрипника официальный сайт СК Днепр-1.

Благодаря победе луганчане по крайней мере временно вышли на третье место УПЛ с 25 очками в активе.

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