Олександрія у бойовому матчі впевнено здолала Маріуполь

Олександрія забрала три очки у матчі 13-го туру УПЛ проти Маріуполя. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Старт поєдинку відбувався з невеликою перевагою Олександрії. Підопічні Шарана частіше з'являлись з м'ячем біля воріт суперника, залишивши гостям право на контратаки. В обох випадках особливої гостроти не виникало.

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На 28-й хвилині арбітр помітив гру рукою у захисника приазовців Олексія Бикова та призначив пенальті. Пробивати 11-метровий взявся Дмитро Гречишкін, але голкіпер Маріуполя Євген Гальчук вгадав кут та парирував удар.

Ще до свистка на перерву гості залишились у меншості. У верховій боротьбі Биков жорстко налетів на Валерія Лучкевича, арбітр без роздумів показав гравцю червону картку. Варто віддати належне хавбеку Олександрії, який після зіткнення зумів продовжити поєдинок, хоча лікарі довго його повертали до тями.

У другому таймі на глядачів очікував справжній голепад. Господарі скористались чисельною більшістю та відкрили рахунок на 55-й хвилині. Кирило Ковалець протягнув м'яч лівим флангом та прострілив у штрафний майданчик, де вдало замкнув атаку Безбородько.

Через 2 хвилини той же Ковалець, надихнувшись своїм асистом, подвоїв перевагу Олександрії, класно пробивши здалеку у кут воріт Гальчука. Господарі не мали наміру зупинятись і під тиском змусили захисника приазовців Віктора Корнієнка зрізати м'яч у власні ворота – 3:0.

Підопічні Бабича все ж зуміли уникнути розгромної поразки і завдяки вдалій грі В'ячеслава Чурка на добиванні – покинули поле з голом престижу.

Перемога закріпила Олександрію на 5-й сходинці та впритул наблизила до Динамо (24 очки), якому ще належить провести свій поєдинок проти Львова. Маріуполь розташувався на 6-й сходинці, до команди Шарана відстань становить 7 очок.

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