Руководство Металлиста 1925 26 мая провело разговор с тренерским штабом команды во главе с Виктором Скрипником, сообщает Sportarena.

Скрипник – о вылете Металлиста 1925 из УПЛ: "Своей игрой мы это заслужили"

Отмечается, что специалист готов взять на себя ответственность и взяться за возвращение клуба в УПЛ, но при условии усиления состава. Наставник озвучил свои пожелания боссам, стороны взяли время на размышления.

Заметим, что Металлист 1925 завершил сезон 2023/24 на последнем месте, набрав 23 очка за 30 туров. Вместе с харьковчанами из УПЛ вылетел и Минай.

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