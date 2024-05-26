"Я скажу три речі. В першу чергу я хочу подякувати Кривбасу, який грав з позиції сили і здобув перемогу (3:0 над Минаєм, – прим.), коли усі казали, що там щось трапиться. Це тільки добре для нашого українського футболу.

Верес відправив Скрипника і Ко в Першу лігу, Минай не спромігся на диво з Кривбасом, СК Дніпро-1 зачепився за єврокубки

Друге. Своєю грою ми заслужили на виліт.

По-третє, я подякував хлопцям. Ми збираємося в неділю, щось ще буде. Зараз щось казати – це буде трохи занадто. Ми всі засмучені.

Тут щось коментувати, розказувати, показувати чи ще що-небудь – це тільки знущатися з самих себе. Ніхто не хоче це робити. Всі прекрасно розуміють, у якій ситуації ми зараз перебуваємо. Вітаємо Верес, що вони нас обіграли. Це єдине, що я хочу сказати. Футбол – це така штука, що там не тільки квіти чи перемоги.

Чи готовий я працювати з командою в Першій лізі? Ще раз говорю: я все сказав. Що буде далі – кожен дізнається", – сказав Скрипник у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, контракт 54-річного фахівця з Металістом 1925 розрахований до 31 грудня 2026 року.

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