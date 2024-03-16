"Як ми грали перший тайм, то все по ділу. Коли зрозуміли, як треба грати, то вже було запізно. Маємо те, що маємо. Ніхто не чекав від нас, що ми повинні феєрити. Рух – потужна команда, яка бореться за єврокубки, хлопці грають багато років разом. Все по ділу...

Металіст 1925 – Рух – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Суддівство – це не моя компетенція, я не люблю говорити про дії арбітрів. Я дивлюсь на свою команду і важко, коли хлопці роблять не те, про що ми домовлялись. Ми очікували на важку гру, велику кількість боротьби, яку ми програвали. Потім вилучення у суперника, м'яч ми почали тримати, молодці, що забили хоча б гол. А загалом, усе по ділу.

Напевно, гра змінюється, якщо щось трапляється на полі. Будь-який гол змінює гру, але ще був час. Пенальті – це пенальті, це не так трагічно, але не у нашому випадку сьогодні. Будемо ще більше працювати і налаштовуватися на наступну гру. Це наш шанс себе реабілітувати",– цитує Скрипника офіційний сайт 1925.

Рух здобув третю перемогу поспіль, розгромивши Металіст 1925 – львів'яни забили 4 голи ще до перерви