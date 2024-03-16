Скрипник гідно прийняв принизливу поразку від Руха: "Не люблю говорити про дії арбітрів"
Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував поразку від Руха (1:4) в рамках 21-го туру УПЛ.
"Як ми грали перший тайм, то все по ділу. Коли зрозуміли, як треба грати, то вже було запізно. Маємо те, що маємо. Ніхто не чекав від нас, що ми повинні феєрити. Рух – потужна команда, яка бореться за єврокубки, хлопці грають багато років разом. Все по ділу...
Металіст 1925 – Рух – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Суддівство – це не моя компетенція, я не люблю говорити про дії арбітрів. Я дивлюсь на свою команду і важко, коли хлопці роблять не те, про що ми домовлялись. Ми очікували на важку гру, велику кількість боротьби, яку ми програвали. Потім вилучення у суперника, м'яч ми почали тримати, молодці, що забили хоча б гол. А загалом, усе по ділу.
Напевно, гра змінюється, якщо щось трапляється на полі. Будь-який гол змінює гру, але ще був час. Пенальті – це пенальті, це не так трагічно, але не у нашому випадку сьогодні. Будемо ще більше працювати і налаштовуватися на наступну гру. Це наш шанс себе реабілітувати",– цитує Скрипника офіційний сайт 1925.
Рух здобув третю перемогу поспіль, розгромивши Металіст 1925 – львів'яни забили 4 голи ще до перерви