Металіст 1925 програв Руху (1:4) в рамках 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чергове фіаско Віктора Скрипника. Рух знищив харків'ян буквально за 35 хвилин, упродовж яких забив у ворота суперника чотири голи. На старті другого тайму гості допомогли Металісту 1925. Віталій Роман заробив червону картку.

Рух здобув третю перемогу поспіль, розгромивши Металіст 1925 – львів'яни забили 4 голи ще до перерви

Рух виграв третій матч поспіль та закріпився на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. Металіст 1925 перебуває в зоні перехідних матчів.