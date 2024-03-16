Металіст 1925 – Рух – 1:4 – відео голів та огляд матчу
16 березня 16:20 - Читать на русском
Металіст 1925 програв Руху (1:4) в рамках 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Фредді Плюман 17’
Ілля Квасниця 20’
Фредді Плюман 36’
Віталій Роман 50’
17’ Фредді Плюман
20’ Ілля Квасниця
36’ Фредді Плюман
50’ Віталій Роман
Чергове фіаско Віктора Скрипника. Рух знищив харків'ян буквально за 35 хвилин, упродовж яких забив у ворота суперника чотири голи. На старті другого тайму гості допомогли Металісту 1925. Віталій Роман заробив червону картку.
Рух здобув третю перемогу поспіль, розгромивши Металіст 1925 – львів'яни забили 4 голи ще до перерви
Рух виграв третій матч поспіль та закріпився на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. Металіст 1925 перебуває в зоні перехідних матчів.
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