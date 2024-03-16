"Как мы играли первый тайм, то все по делу. Когда поняли, как надо играть, то уже было поздно. Имеем то, что имеем. Никто не ждал от нас, что мы должны феерить. Рух – мощная команда, которая борется за еврокубки, ребята играют много лет вместе. Все по делу...

Металлист 1925 – Рух – 1:4 – видео голов и обзор матча

Судейство – это не моя компетенция, я не люблю говорить о действиях арбитров. Я смотрю на свою команду и тяжело, когда ребята делают не то, о чем мы договаривались. Мы ожидали тяжелую игру, большое количество борьбы, которую мы проигрывали. Потом удаление у соперника, мяч мы начали держать, молодцы, что забили хотя бы гол. А в целом, все по делу.

Наверное, игра меняется, если что-то случается на поле. Любой гол меняет игру, но еще было время. Пенальти – это пенальти, это не так трагично, но не в нашем случае сегодня. Будем еще больше работать и настраиваться на следующую игру. Это наш шанс себя реабилитировать", – цитирует Скрипника официальный сайт 1925.

Рух одержал третью победу подряд, разгромив Металлист 1925 – львовяне забили 4 гола еще до перерыва