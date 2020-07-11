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Скрипник – про перемогу Зорі над Колосом: Залишаємося в гонці за друге-третє місце

21:00 - Читать на русском
Скрипник – про перемогу Зорі над Колосом: Залишаємося в гонці за друге-третє місце
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Наставник Зорі задоволений трьома очками в матчі з Колосом, які залишили луганців у боротьбі за Лігу чемпіонів.

 
Владислав Кочергін 9’
Владислав Кочергін 45+1’
9’ Владислав Кочергін
45+1’ Владислав Кочергін

"Давно не грали в 17:00. У таку пору року це дуже важко. Все видно і на полі, у хлопців судоми. З такою спекою, з такою командою, як Колос, за великим рахунком, ми заслужили три очки. Ми вдало використали свої моменти в першому таймі, у другому могли закривати матч.

Але Колос не перестає грати. Будь-який пропущений м'яч – вони відразу ж поверталися в гру. Хочу зробити і комплімент своїй команді. Ми всі сили залишили на полі. Розуміли, що легко не буде.

Колос – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу, який залишає команді Скрипника шанси на друге місце

З цією перемогою ми залишаємося в гонці за друге-третє місце. Ці місця симпатичні. Ми хочемо брати участь у цій гонці. 16 липня у нас дуже важливий матч в плані турнірного становища. Зараз радіємо, летимо додому.

Момент Луньова? Скажу, щоб наступного разу не загравався. Так можна і закрити гру, і суперник заспокоїться. А так будь-який гол міг повернути Колос у гру. Може, на концентрацію спека вплинула. Але не думаю, що якась розхлябаність. Коли втомлюєшся, можливо, вже й м'яча не хочеш бачити", – сказав Скрипник в ефірі Youtube-каналу Колоса.

До слова, в наступному турі Зоря зіграє з Динамо – один з вирішальних матчів у боротьбі за друге місце. Наразі цю позицію посідають саме луганці, але кияни та Десна свої матчі 29-го туру ще не провели.

Зоря впевнено перемогла Колос завдяки дублю Кочергіна та вийшла на друге місце в УПЛ

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Віктор Віктор Скрипник Колос - Зоря Зоря Зоря
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