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Колос – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу, який залишає команді Скрипника шанси на друге місце

20:09 - Читать на русском
Колос – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу, який залишає команді Скрипника шанси на друге місце
Колос – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу / ФК Колос

Зоря виявилася сильнішою за Колос у 30-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Зоря.

 
Владислав Кочергін 9’
Владислав Кочергін 45+1’
9’ Владислав Кочергін
45+1’ Владислав Кочергін

Перемогу команді Віктора Скрипника принесли два влучні удари Владислава Кочергіна. Вже на 9-й хвилині хавбек луганців вразив дальній кут воріт з лінії воротарського, а в компенсований до першого тайму час пробив голкіпера ударом у ближній.

Зоря впевнено перемогла Колос завдяки дублю Кочергіна та вийшла на друге місце в УПЛ

Рахунок неодноразово міг змінитися. Шанси були в обох команд, але завадила або вдала гра голкіперів та захисників, або підводила точність. Зрештою, 0:2 – Зоря щонайменше на добу повернулася на друге місце, набравши 57 очок. Колос точно фінішує 6-м.

В наступному турі Зоря проведе ключовий з точки зору боротьби за ЛЧ поєдинок проти Динамо, а команда Костишина зіграє з Шахтарем.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Колос - Зоря Зоря Зоря Колос Колос Владислав Владислав Кочергін
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