Скрипник – о победе Зари над Колосом: Остаемся в гонке за второе-третье место

Наставник Зари доволен тремя очками в матче с Колосом, которые оставили луганчан в борьбе за Лигу чемпионов.

"Давно не играли в 17:00. В такое время года это очень трудно. Все видно и на поле, у ребят судороги. С такой жарой, с такой командой, как Колос, по большому счету, мы заслужили три очка. Мы удачно использовали свои моменты в первом тайме, во втором могли закрывать матч.

Но Колос не перестает играть. Любой пропущенный мяч – они сразу же возвращались в игру. Хочу сделать и комплимент своей команде. Мы все силы оставили на поле. Понимали, что легко не будет.

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С этой победой мы остаемся в гонке за второе-третье место. Эти места симпатичны. Мы хотим участвовать в этой гонке. 16 июля у нас очень важный матч в плане турнирного положения. Сейчас радуемся, летим домой.

Момент Лунева? Скажу, чтобы в следующий раз не заигрывался. Так можно и закрыть игру, и соперник успокоится. А так любой гол мог вернуть Колос в игру. Может, на концентрацию жара повлияла. Но не думаю, что какая-то расхлябанность. Когда устаешь, возможно, уже и мяча не хочешь видеть", – сказал Скрипник в эфире Youtube-канала Колоса.

К слову, в следующем туре Заря сыграет с Динамо – один из решающих матчей в борьбе за второе место. Сейчас эту позицию занимают именно луганчане, но киевляне и Десна свои матчи 29-го тура еще не провели.

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