Зоря впевнено перемогла Колос завдяки дублю Кочергіна та вийшла на друге місце в УПЛ

Колос в рамках поєдинку 30-го туру УПЛ не зміг зупинити Зорю в її ривку до зони Ліги чемпіонів, зазнавши сухої поразки (0:2).

Для Зорі сьогоднішній поєдинок, як і всі наступні, був критично важливим, адже після осічки з Олександрією луганці не тільки втратили шанс обійти Динамо в таблиці, а й залишились на четвертій позиції. Попереду будуть матчі з прямими конкурентами, але до них важливо не втрачати очок. Саме тому з Колосом "мужики" повинні були грати тільки на перемогу.

В Україні з'явиться нова луганська Зоря – ЗМІ сватають у керівництво людей з Динамо

Підопічні Віктора Скрипника з перших хвилин захопили ініціативу на футбольному полі, а вже на 9-й відкрили рахунок внаслідок красивої комбінації за участі Кочергіна та Юрченка – в її завершенні Владислав вийшов віч-на-віч з Волинцем і пробив в дальній кут, 0:1. Колос відповів кількома контратаками без логічного завершення або із заблокованими ударами, але проблеми підчатували Зорю в іншій площині – на 20-й хвилині травмувався Абу Ханна, замість якого вийшов Хомченовський. Цвек опустився в оборону.

Гаряче стало на 28-й та 29-й хвилинах. Спочатку стався прохід Лєднєва з пострілом з гострого кута у стійку, а ковалівці огризнулися проривом Смирного на правий край штрафного з ударом в ближній – трохи неточно! Після цього в активності команд наступила деяка пауза. Наступний момент довелося чекати аж до 42-ї хвилини, коли Тимчик потужно пробив з-за меж штрафного після скидки з кутового – Волинець дістав м'яч з-під поперечини. Зрештою, у компенсований час Зоря зробила вагому заявку на перемогу: Михайліченко у підкаті відібрав м'яч на лівому фланзі й розігнав контратаку з передачею на Кабаєва, а той пасом знайшов у штрафному Кочергіна – Владислав же опинився прямо перед голкіпером, спрямувавши сферу під ближню стійку! 0:2.

На другий тайм Руслан Костишин кинув у бій Антюха, а його підопічні пішли в атаку. Вже на 47-й хвилині скоротити відставання в рахунку ударом головою міг Лисенко, але Мацапура кулаком зняв м'яч з нападника. Зоря на 51-й відповіла контратакою з відбитим пострілом Лєднєва та невдалим добиванням Цвека. Колос не відкотився назад, і на 58-й хвилині створив свій найкращий момент: Цвек привіз на власній половині, ковалівці вискочили 3-в-1 з ударом Морозка в дальній кут – стійка врятувала Зорю!

Віктор Скрипник в середині другого тайму зняв з гри Кочергіна та Михайліченка, кинувши у бій Циганікса та Громова. Останній на 68-й хвилині цілком міг влаштувати розгром, вивалившись один на один з Волинцем, але в останню мить Артем чомусь не пробив по м'ячу. На 70-й хвилині відзначитись шикарним голом міг Перовіч, який вистрілив з-за меж штрафного у праву дев'ятку, але сфера просвистіла прямо над нею. Далі пішла серія замін, попереджень та пауз, які збили темп. Цікавих епізодів на полі не виникало до самого завершення матчу.

В ендшпілі Зоря таки могла довести справу до розгрому внаслідок необачного виходу Волинця на Луньова – голкіпер втратив м'яч, але Максим замість швидкого удару почав обігрувати і захисника, і Волинця, який встиг повернутися й якимось дивом вибити сферу з-під ніг суперника. Колос огризнувся подачею із замиканням Бондаренка повз дальню стійку на 89-й хвилині. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену, хоча й непросту, перемогу Зорі.

Таким чином, Зоря набрала 57 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці й відірвавшись від Десни з Динамо на два залікових бали – втім, вони свої матчі проведуть завтра. Колос, маючи в активі 29 пунктів, залишається на шостій сходинці.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України