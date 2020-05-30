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Скрипник – про арбітраж у матчі з Олександрією: За таким принципом нам потрібно призначати по 5 пенальті за гру

30 травня 22:38 994 Читать на русском
Скрипник – про арбітраж у матчі з Олександрією: За таким принципом нам потрібно призначати по 5 пенальті за гру
Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився емоціями після матчу 24-го туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

90+4’ Дмитро Гречишкін
 
Богдан Михайліченко 84’
84’ Богдан Михайліченко
90+4’ Дмитро Гречишкін

"Коли програєш, завжди почуваєшся кепсько. Видно, що не вистачає тієї динаміки, яка властива команді, яка повноцінно готується до чемпіонату. 2-3 тижні тренувань – не той період, який дає футболісту бути готовим на сто відсотків.

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Що стосується якості гри, то ми грали в свою гру, але такі пенальті в самому кінці, грубо кажучи, які висмоктуються з пальця... Призначати такі пенальті – це трохи перебір. У єдиноборствах при кутових і штрафних виникає багато таких моментів. Ми б так по 5-6 пенальті за гру били б.

Ми незадоволені програшем і думаю, що не заслуговували поразки. Але потрібно забувати негатив, дивитися вперед і готуватися далі", – цитує Скрипника офіційний сайт луганців.

Після 24-х турів Зоря продовжує втримувати друге місце з 46-ма очками.

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