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Скрипник – об арбитраже в матче с Александрией: По такому принципу нам нужно назначать по 5 пенальти за игру

22:38 39 Читати українською
Скрипник – об арбитраже в матче с Александрией: По такому принципу нам нужно назначать по 5 пенальти за игру
Виктор Скрипник / Фото ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после матча 24-го тура УПЛ против Александрии (0:1).

90+4’ Дмитрий Гречишкин
 
Богдан Михайличенко 84’
84’ Богдан Михайличенко
90+4’ Дмитрий Гречишкин

"Когда проигрываешь, всегда чувствуешь себя плохо. Видно, что не хватает той динамики, которая свойственна команде, полноценно готовится к чемпионату. 2-3 недели тренировок – не тот период, который дает футболисту быть готовым на сто процентов.

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Что касается качества игры, то мы играли в свою игру, но такие пенальти в самом конце, грубо говоря, которые высасываются из пальца... Назначать такие пенальти – это немного перебор. В единоборствах при угловых и штрафных возникает много таких моментов. Мы бы так по 5-6 пенальти за игру били.

Мы недовольны проигрышем и думаю, что не заслуживали поражения. Но нужно забывать негатив, смотреть вперед и готовиться дальше", – цитирует Скрипника официальный сайт луганчан.

После 24-х туров Заря продолжает удерживать второе место с 46-ю очками.

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Теги
Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник Александрия - Заря
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