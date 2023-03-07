"Вегхорст у команді, щоб грати захисника. Ми говоримо про десятку або центрфорварда, а Ваут грає ніби захисник. Він носиться полем без м’яча, всі люблять гратися з ним.

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Але якщо ти граєш за Манчестер Юнайтед, то повинен мати певний рівень якості. Вегхорст його не має. Не хочу висловлювати неповагу, особливо до команди", – цитує Скоулза Daily Mail.

Нагадаємо, Вегхорст перебрався в МЮ взимку на правах оренди з Бернлі до кінця сезону, щоб замінити Кріштіану Роналду. Вже встиг взяти участь у 14 матчах (один гол та три результативні передачі).

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