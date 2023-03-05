Манкуніанці під орудою Тен Хага виграли обидва попередні поєдинки з мерсисайдцями, в минулих 10 турах були одноосібно найкращою командою АПЛ, тож прагнули замахнутися і на першу за 7 років перемогу на стадіоні Енфілд. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 18:30. Команді Клоппа очки ще потрібніші, адже "червоні" ведуть запеклу боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів.

Ліверпуль принизив МЮ у матчі АПЛ – 2 плюс 2 Салаха, дублі Дарвіна і Гакпо, фіаско екс-зірки Шахтаря та чемпіона світу

Перша половина проходила досить рівно, Манчестер Юнайтед навіть вийшов вперед в рахунку, але гол Каземіро після подачі зі штрафного скасували через офсайд. Мерсисайдці забили в роздягальню – Гакпо отримав передачу від Робертсона, прибрав захисника та пробив у дальній кут.

По перерві Нуньєс подвоїв перевагу, замкнувши навіс Елліотта. На 49 хвилині Гакпо завершив контратаку, а Салах зробив рахунок 4:0, забивши від поперечки з пасу Дарвіна. Рашфорд не зміг забити, вже перегравши Аліссона. А от Дарвін забив п'ятий, замкнувши навіс Хендерсона. Досить курйозно оформив дубль Салах, а потім віддав гольову передачу на Фірміно, який поставив крапку на знущаннях над Манчестер Юнайтед.