"Вегхорст в команде, чтобы играть защитника. Мы говорим о десятке или центрфорварде, а Ваут играет как защитник. Он носится полем без мяча, все любят играть с ним.

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Но если ты играешь за Манчестер Юнайтед, то ты должен иметь определенный уровень качества. У Вегхорста его нет. Не хочу выражать неуважение, особенно к команде", – цитирует Скоулза Daily Mail.

Напомним, Вегхорст перебрался в МЮ зимой на правах аренды из Бернли до конца сезона, чтобы заменить Криштиану Роналду. Уже успел принять участие в 14 матчах (один гол и три результативных передачи).

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