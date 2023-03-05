Манкуніанці під орудою Тен Хага виграли обидві попередні поєдинки з мерсісайдцями. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 18:30. "Червоні дияволи" не перемагали на Енфілді довгих 7 років, але в поточному сезоні АПЛ випереджали команду Клоппа на 10 очок і прагнули замахнутися на подальше просування турнірною таблицею. Та знали б вони, якою грандіозною ганьбою це все завершиться. Далекого 1895 року Ліверпуль розтрощив Манчестер Юнайтед 7:1. Сьогодні, 5 березня 2023-го лише вдруге в історії якась із команд забила аж 7 голів у цій принциповій битві.

Ліверпуль – МЮ: онлайн-трансляція матчу АПЛ

7 - Liverpool have recorded their biggest ever competitive win against Manchester United (7-0), surpassing their previous best which was set back in October 1895 (7-1 in the second tier). Rout. pic.twitter.com/u0MR5z07US — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2023

На старті 5-хвилинка імені Салаха і Фреда. Екс-хавбек донецького Шахтаря грубо фолить у центрі поля та виграє боротьбу в єгиптянина у штрафному. Лідер Ліверпуля створює вигідний момент для Елліота, який влучає в голову захисника МЮ. Далот традиційно для останніх матчів змістився з правого флангу в центр і виклав під удар Антоні. Перший сейв голкіпера на 9 хвилині – Аліссон красиво тягне з лівого нижнього кута. Фред на межі фолу грає проти Дарвіна у штрафному, Фабінью підхопив і дав праворуч, Салах намагався поцілити у ліву дев'ятку, але перекрутив.

Вінгер збірної Єгипту на пару з Елліотом знову намацує слабину на лівому фланзі оборони манчестерців. Удар Харві заблокували, Дарвіну на добиванні традиційно бракує влучності. Якимсь дивом Робертсон залишається без результативної дії у шаленій атаці "червоних". Спочатку Салах змістився у глибину, звільнивши простір у центрі для Александера-Арнольда. Трент знайшов шотландського захисника у штрафному, однак правий кут воріт підстрахував Мартінес. А далі Робертсон уже після обіграшу з Елліотом ліворуч прострілив, і той же Лісандро не дозволив Нуньєсу розстріляти з пари метрів.

Далот ще один шанс створює. Розкішний простріл на партнера по збірній Португалії, але Бруну Фернандеш у падінні головою зовсім трохи не влучив, замикаючи дальню ліву стійку. І тут же ще момент. Через 2 паси від голкіпера та Шоу до чужого штрафного. Рашфорду не вдався акцентований удар метрів з 15. Лівий фулбек збірної Англії ще й зі стандарту створив момент. Наче відповідь на атаку флангових захисників Ліверпуля. Далот замикав подачу Шоу – в руки Аліссону.

Господарі Енфілда стріляють майже вдвічі частіше за манкуніанців, але 0:3 за влучаннями у площину. Хоча моменти команди Клоппа не гірші. Чого варті тільки 2 сейви Лісандро Мартінеса (загалом 3 постріли заблокував чемпіон світу 2022), який ніби змагається зі своїм голкіпером, не даючи Де Хеа шансів хоч якийсь удар парирувати. Каземіро міг оформити асист плюс гол за якихось 2-3 хвилини. Спочатку розрізним пасом виводив Антоні сам на сам, але бразильський вінгер так стрімко обходив Аліссона, що дозволив Александеру-Арнольду ледь помітно себе обікрасти. А потім Каземіро забив головою після подачі Бруну зі штрафного – через офсайд скасували.

На 43 хвилині Ліверпуль таки поцілив у площину воріт. Фред прогавив пас Робертсона за спини. Гакпо лівим напівфлангом увірвався до штрафного, легко хитнув Варана і скористався тим, що свій же Мартінес пробігся перед Де Хеа, закривши іспанцю огляд. З першого прицільного удару забив Ліверпуль. Ну, а передгольовий пас віддав Аліссон, який вийшов далеко з воріт, аби розіграти цю комбінацію. У шотландського захисника тепер більше асистів у матчах АПЛ (55), ніж мали Азар, Озіл чи Мата (по 54).

Фред ніби й винуватий, але як же легко Робертсон витягнув Далота в серединку, звільнивши зону для Гакпо. Очевидно, недопрацював і Антоні. На старті другої половини знову Далот став співвинуватцем пропущеного м'яча. Пас на Салаха пройшов без офсайду саме тому, що португалець не витримав лінію. Ну, і далі вирішив не дограти з Дарвіном, а спробувати вибити з лінії порожніх воріт після асисту Елліота. Ліверпуль просто змів своїм тиском оборонну систему МЮ. Як і ще через 3 хвилини, коли Салах знищив 1 в 1 Мартінеса і виклав на Гакпо у воротарський. Нідерландцю гострий кут не завада – є дубль!

Конате пробиває після штрафного. Центрбек Ліверпуля має більше торкань у чужому штрафному, ніж Рашфорд, з феноменальною формою якого не міг зрівнятися ніхто в АПЛ після ЧС-2022. Тен Хаг зняв Фреда з Вегхорстом на 58 хвилині. Вийшли Мактомінай і Гарначо. Не дуже допомогло. Антоні знову інертно грає на чужій половині, Салах розганяє атаку, Дарвін вже ніби втратив момент, але після серії рикошетів єгиптянин підібрав і бахнув від поперечки. Стандарт, черговий підбір, подача Хендерсона – Нуньєс також оформлює дубль. Десь між цими моментами Рашфорд з нульового кута влучив у стійку, а Бруну претендував на пенальті.

Liverpool 7 : 0 Man Utd



Penbox shots: 15 - 6

Deep completions: 18 - 7

Buildup completion: 80.6% - 68.9%

PPDA: 5.5 - 9.7

High turnovers: 5 - 2 pic.twitter.com/0SJTFvOCVP — markstats bot (@markstatsbot) March 5, 2023

Мо також стріляє дуплетом. Тут уже джокери постаралися. Фірміно випереджає свого ж Жоту і котить назад, Салах розстрілює і в пориві емоцій навіть знімає футболку. Єгипетський король миттєво віддає борги. Ідеальний розрізний пас, Фірміно забиває з меж воротарського. У Салаха 2 голи плюс 2 асисти. Фантастика. Ліверпуль набирає 42 очки, відстаючи від Тоттенхема, що замикає зону ЛЧ, на одну перемогу в матчі, який команда Клоппа ще має в запасі. Манчестер Юнайтед залишається третім із 49 балами.

Евертон двічі втратив перемогу в матчі АПЛ за 6 очок – конкурент Миколенка проспав дубль суперника у брутальній битві