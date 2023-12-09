"Коли з Шахтарем грали і я бив, то трохи пошкодив м'яз, а зараз все добре. Як проводив цей місяць? Як і всі гравці, які проходять реабілітацію: постійна робота в залі та бігова праця. А потім вже вийшов у загальну групу.

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Я, в принципі, був готовий ще з Рухом грати, але поговорив з головним тренером і ми прийшли до думки, що краще не форсувати і вже готуватись на Минай (матч було перенесено через тривалу повітряну тривогу, – прим.).

Звичайно, я ще не до кінця у формі. Я не можу набрати свій тонус на 100%, бо виходжу, а потім пошкодження і знову реабілітація. Зараз знову виходжу, а вже чемпіонат закінчується. Але скоро заб'ю. Чекаю на повернення у збірну України проти боснійців. Все від мене залежить, як я буду працювати, щоб набрати форму. Не лікарі, а я повинен відчувати свій організм.

Звичайно, що Динамо не може кожну гру грати ідеально. Ніхто не грає кожну гру ідеально. У нас є свої помилки, про які я не хочу говорити, ми будемо все це вирішувати в командному колі і рухатись далі", – сказав Шапаренко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Микола вийшов в основі Динамо у перенесеному матчі 3-го туру проти Металіста 1925 (4:2) після місячної перерви і провів на полі 61 хвилину. Загалом у поточному сезоні він провів за киян 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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