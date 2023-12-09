"Когда с Шахтером играли и я бил, то немного повредил мышцу, а сейчас все хорошо. Как проводил этот месяц? Как и все игроки, которые проходят реабилитацию: постоянная работа в зале и беговая работа. А потом уже вышел в общую группу.

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Я, в принципе, был готов еще с Рухом играть, но поговорил с главным тренером и мы пришли к мнению, что лучше не форсировать и уже готовиться на Минай (матч был перенесен из-за длительной воздушной тревоги, – прим.).

Конечно, я еще не до конца в форме. Я не могу набрать свой тонус на 100%, потому что выхожу, а потом повреждение и снова реабилитация. Сейчас снова выхожу, а уже чемпионат заканчивается. Но скоро забью. Жду возвращения в сборную Украины против боснийцев. Все от меня зависит, как я буду работать, чтобы набрать форму. Не врачи, а я должен чувствовать свой организм.

Конечно, Динамо не может каждую игру играть идеально. Никто не играет каждую игру идеально. У нас есть свои ошибки, о которых я не хочу говорить, мы будем все это решать в командном кругу и двигаться дальше", – сказал Шапаренко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Николай вышел в основе Динамо в перенесенном матче 3-го тура против Металлиста 1925 (4:2) после месячного перерыва и провел на поле 61 минуту. Всего в текущем сезоне он провел за киевлян 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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