"Задоволені перемогою. Добре провели перший тайм, а в другому, в принципі, грали по рахунку, більше контролювали м'яч. Були певні моменти, які ми не реалізували, тому виникла невпевненість і вийшла нервова кінцівка. Пропустили два голи тому, що не встигли накрити суперника в цих епізодах.

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У другому таймі ми створювали моменти, але не реалізовували їх. Усі побігли в атаку і, як кажуть, потрапили у полон. Для нас кожен поєдинок як фінал – треба вигравати й рухатись від матчу до матчу.

Гра з Минаєм... Краще б ми її зіграли. Ми не відпочивали, а два дні їхали в поїзді. Десь вибилися з тренувального процесу, адже спершу пропустили передігрове тренування через сніг – довелося проводити заняття на штучному полі. А під час гри ми зіграли всього хвилину. Тому тренувальний процес порушився", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 13-ти зіграних поєдинків кияни набрали 25 очок і піднялись на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ (в запасі у "біло-синіх" ще три матчі).

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