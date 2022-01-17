"Це правда, що я не поїхав на збори з командою до Туреччини. Проте коментувати ситуацію, що виникла, я поки що не готовий. зроблю це пізніше. Думаю, скоро ситуація проясниться, і тоді буде коментар", – цитує Громова Meta-ratings.

Другий вигнанець Зорі: Громова перевели в дубль через бажання піти

Нагадаємо, Артем отримав пропозиції від кількох клубів, але Зоря не хоче відпускати гравця взимку, через що перевела його в дубль і не взяла на тренувально-підготовчі збори.

Цього сезону форвард є одним із провідних гравців луганців. В його активі 21 матч, два голи та три асисти. Контракт Артема Громова зі Зорею завершується в кінці літа.

Раніше через відмову продовжувати співпрацю у дубль "мужиків" був переведений Владислав Кочергін.

"Кочергін вже мав такий досвід – не грати": агент хавбека Зорі – про несподіване переведення свого клієнта у дубль