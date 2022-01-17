Другий вигнанець Зорі: Громова перевели в дубль через бажання піти
Луганський клуб ризикує втратити вже другого футболіста через відсутність налагодженої комунікації та використання методів тиску.
Артем Громов взимку може змінити клуб, інформує zaryalg.com. Форвард вже має кілька пропозицій – з УПЛ та Східної Європи.
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Зоря, схоже, не готова прощатись з гравцем і застосувала методи тиску: Громова не взяли на збори в Туреччину, він переведений в дубль. Цього сезону Артем є одним із провідних гравців луганців. В його активі 21 матч, два голи та три асисти.
Нагадаємо, раніше через відмову продовжувати співпрацю у дубль був переведений Владислав Кочергін. Востаннє він грав ще в жовтні 2021-го.
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