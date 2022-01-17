Луганський клуб ризикує втратити вже другого футболіста через відсутність налагодженої комунікації та використання методів тиску.

Артем Громов взимку може змінити клуб, інформує zaryalg.com. Форвард вже має кілька пропозицій – з УПЛ та Східної Європи.

Без Кочергіна і Данченка – Зоря вирушила на збір до Туреччини

Зоря, схоже, не готова прощатись з гравцем і застосувала методи тиску: Громова не взяли на збори в Туреччину, він переведений в дубль. Цього сезону Артем є одним із провідних гравців луганців. В його активі 21 матч, два голи та три асисти.

Нагадаємо, раніше через відмову продовжувати співпрацю у дубль був переведений Владислав Кочергін. Востаннє він грав ще в жовтні 2021-го.

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