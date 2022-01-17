Нападающий луганцев Артем Громов прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть клуб.

"Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию я пока не готов. Сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится, и тогда будет комментарий", – цитирует Громова Meta-ratings .

Второй изгнанник Зари: Громова перевели в дубль из-за желания уйти

Напомним, Артем получил предложения от нескольких клубов, но Заря не хочет отпускать игрока зимой, из-за чего перевела его в дубль и не взяла на тренировочно-подготовительные сборы.

В этом сезоне форвард является одним из ведущих игроков луганчан. В его активе 21 матч, два гола и три ассиста. Контракт Артема Громова с Зарей завершается в конце лета.

Ранее из-за отказа продолжать сотрудничество в дубль "мужиков" был переведен Владислав Кочергин.