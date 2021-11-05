В ексклюзивному коментарі для "Футбол 24" Євген Гусєв, агент Владислава Кочергіна, зізнався, що не розуміє рішення клубу.

У матчі 4-го туру Ліги конференцій між Зорею та ЦСКА склалася парадоксальна ситуація. Освіжити гру команди, яка фізично підсіла у другому таймі, Скрипник міг лише чотирма (!) польовими футболістами із запасу. Натомість Владислав Кочергін, лідер та один з найкращих бомбардирів Зорі чинного сезону, ще з середини жовтня перебуває поза грою – і це не пов’язано з травмою чи дискваліфікацією. Що відбувається?

– Євгене, як справи у вашого клієнта? Який його, насамперед, моральний стан?

– Йому неприємно, але загалом почувається нормально. Він вже мав такий досвід – не грати. Коли перед Скрипником був інший тренер (Юрій Вернидуб, – Футбол 24) – Владислав теж довго не грав. Він уміє з цим справлятися. Якщо буде потрібно – Кочергін грати готовий, наскільки я знаю.

– Я правильно розумію, що форму підтримує у дублі Зорі?

– Так, тренується з U-19. Плюс – додатково підтримує форму. Він – у гарних кондиціях.

– Яка позиція клубу? Що вам сказали?

– Я не розумію до кінця їхньої позиції. Це у них потрібно запитати. Можу озвучувати тільки позицію гравця.

– Клуб сам собі стріляє в ногу, як вважаєте?

– Я ж кажу – не зовсім розумію цю позицію. Якби я розумів, що вони роблять, то міг би це прокоментувати. А так – важко зрозуміти.

– Контракт між Кочергіним і Зорею закінчується влітку 2022-го…

– Так, до кінця сезону він доступний для Зорі – для того, щоб грати.

– Інші клуби зараз проявляють інтерес до вашого клієнта?

– Не можу про це говорити. Це некоректно. Я можу сказати, що Кочергін до Зорі дуже добре ставиться, уболіває за хлопців, дивиться ігри і готовий допомагати.

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