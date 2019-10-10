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"Складно уявити його деінде", – Хітцфельд прокоментував імовірний відхід Мюллєра

14:13 301 Читать на русском
"Складно уявити його деінде", – Хітцфельд прокоментував імовірний відхід Мюллєра
Мюллєр і Хітцфельд / Imago

Легендарний керманич Баварії Оттмар Хітцфельд висловився щодо майбутнього нападника мюнхенців Томаса Мюллєра.

"Мені важко уявити Томаса Мюллєра в іншому клубі.

Мюллєр прокоментував бажання покинути Баварію

Він є уособленням Баварії. Із раннього дитинства Мюллєр грав тут і вийшов на світовий рівень, завоював багато титулів. Та якщо в нього є інші плани, то це його рішення зрештою. Його рішення потрібно поважати", – цитує культового фахівця Goal.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що Томас Мюллєр готовий покинути Баварію після майже 20 років у структурі "ротен". У нинішньому сезоні форвард переважно з'являється на заміни. У його активі 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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