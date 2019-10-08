Мюллєр готовий покинути Баварію

Нападник Баварії Томас Мюллєр не в захваті від свого поточного становища у складі команди Ніко Ковача.

Зірковий форвард чемпіонів Німеччини розглядає варіанти зі зміною клубної прописки, інформує Bild.

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Мюллєр поскаржився своїм партнерам, що отримує надто малу кількість ігрового часу від Ніко Ковача. Якщо хорватський тренер не пергляне свою позицію, то 30-річний форвард мюнхенців серйозно розглядатиме пропозиції від інших клубів. До слова, екс-нападник збірної Німеччини влітку отримував привабливі запрошення з Китаю, але вирішив відмовитися від переїзду у Піднебесну.

Нагадаємо, Мюллєр захищає кольори Баварії з 2007 року. У поточному сезоні він часто розпочинає матчі з лави запасних і зміг відзначитися лише одним голом – у зустрічі першого туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

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