Мюллєр прокоментував бажання покинути Баварію

Нападник Баварії Томас Мюллєр незадоволений своїм статусом у клубі та готовий змінити команду.

"Чи задоволений я тим , що зіграв лише 67 хвилин у цьому сезоні? Звичайно, що ні. Мені лише 30 років, я в хорошій формі прагну успіху – як для клубу, так і для себе особисто. Я твердо переконаний, що можу допомогти команді на полі з урахуванням моїх навичок.

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Звичайно, нові трансфери посилили конкуренцію на моїй позиції, але проблема не в цьому. Тренер приймає важкі рішення перед кожною грою.

Але в останніх п'яти матчах була помітна тенденція, яка мене не радує. Якщо тренерський штаб бачить мене тільки в ролі запасного, мені потрібно обдумати це. Я дуже амбітний для цього. Я не здамся і продовжу віддавати всі сили на тренуваннях та іграх. Більше мені нічого сказати", – розповів Мюллєр у коментарі Kicker.

Нагадаємо, Мюллєр захищає кольори Баварії з 2007 року. У поточному сезоні він часто розпочинає матчі з лави запасних і зміг відзначитися лише одним голом – у зустрічі першого туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

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