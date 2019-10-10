"Сложно представить его в другом месте", – Хитцфельд прокомментировал возможный уход Мюллера

Легендарный тренер Баварии Оттмар Хитцфельд высказался относительно будущего нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера.

"Мне трудно представить Томаса Мюллера в другом клубе.

Мюллер прокомментировал желание покинуть Баварию

Он является олицетворением Баварии. С раннего детства Мюллер играл здесь и вышел на мировой уровень, завоевав много титулов. Но если у него есть другие планы, то это его решение в конце концов. Его решение нужно уважать", – цитирует культового специалиста Goal.

Напомним, в начале недели стало известно, что Томас Мюллер готов покинуть Баварию после почти 20 лет в структуре "ротен". В нынешнем сезоне форвард преимущественно появляется на замены. В его активе 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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